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Gündem
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

10 günlük yaşam savaşı sona erdi! Deniz'den acı haber...

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10 günlük yaşam savaşı sona erdi! Deniz'den acı haber...

Gaziantep'te, raylardan karşıya geçmek isterken düşünce tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan Deniz Ekinci (17), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 30 Temmuz'da İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförde çalışan Deniz Ekinci, karşıya geçmek isterken tramvay hattındaki raylara ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada gelen tramvayın çarpmasıyla altında kalan Ekinci, yaralandı.

Durumu fark edenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Ekinci, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Deniz Ekinci, 10 günün sonunda, bu sabah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ekinci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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