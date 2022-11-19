Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

10 gündür kayıptı... Ormanda cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Karasu#Orman
10 gündür kayıptı... Ormanda cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 21:05

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan Erdal Sakız (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Haberin Devamı

Karasu Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi. Baş ve göğüs kısmında kurşun yarası olduğu ayrıca elinden de tüfekle vurulduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Otomobilde de kurşun izlerine rastlanılan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Gözden Kaçmasın

İstiklal Caddesindeki bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişme: 5i Bulgaristanda olmak üzere 13 kişi daha yakalandıİstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişme: 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 13 kişi daha yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Karasu#Orman

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe