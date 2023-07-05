10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova Ümraniye'de bulundu

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Bulgaristan'a gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan, İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, Kadıköy'de ortadan kayboldu. Jazgül, Kadıköy’de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova’yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti.

Jazgül Shamuratova’nın, Hasanpaşa Polis Karakolu’na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova'dan polis merkezinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

ÜMRANİYE'DE BULUNDU

Ailesi 26 Haziran Pazartesi günü Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu. Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp başvurusu sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ümraniye’de bulundu.

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Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen Jazgül Shamuratova , işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezinden ailesi ile birlikte ayrıldı. Jazgül Shamuratova arandığı süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı öğrenildi.

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ANNESİNE SES KAYITLARI GÖNDERMİŞTİ

Shamuratova'nın annesine Instagram'dan gönderdiği üç ses kaydından ilkinde Shamuratova annesine, "Acil olarak aramanız gerekiyor. Ben henüz Varna`ya ulaşamadım. Şimdilik geçici olarak başka bir yerde konakladım. Eğer mümkün olursa taksi çağırın ve lütfen taksi parasını ödemenizi rica ediyorum. Tam olarak gideceğim otele kadar , Varna'ya kadar. Buraya geldiğim zaman otobüsler daha farklıydı ve bana otobüs kullanmayın dediler" diyordu.

İkinci ses kaydında, "Anne bu tanıdık birisinin numarasıdır, telefonudur, bu numarayı yakın zamanda arayabilir misin?" diye soruyor. Üçüncü ses kaydında ise genç kız annesine, "Ben şimdi Türkiye`deyim. Benim bazı sorunlarım vardı, benim birkaç günlük çıkmam gerekiyordu. Acil bu numarayı arayın." ifadelerini kullanıyordu.