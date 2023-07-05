×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova Ümraniye'de bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kayıp#Jazgül Shamuratova
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 15:25

Bulgaristan'a gitmek için geldiği İstanbul'da kaybolan Kırgız üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) 10 gündür aranıyordu. Kayıp öğrenci Shamuratova, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Ümraniye’de bulundu.

Haberin Devamı

Bulgaristan'a gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan, İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, Kadıköy'de ortadan kayboldu. Jazgül, Kadıköy’de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova’yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti.

Jazgül Shamuratova’nın, Hasanpaşa Polis Karakolu’na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova'dan polis merkezinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova Ümraniyede bulundu

ÜMRANİYE'DE BULUNDU

Ailesi 26 Haziran Pazartesi günü Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu. Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp başvurusu sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ümraniye’de bulundu.

Haberin Devamı

Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen Jazgül Shamuratova , işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezinden ailesi ile birlikte ayrıldı. Jazgül Shamuratova arandığı süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı öğrenildi.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova Ümraniyede bulundu

Gözden KaçmasınZorla evlendirilmek istenen çocuk koruma altına alınmıştı Skandal olayda 5 gözaltıZorla evlendirilmek istenen çocuk koruma altına alınmıştı! Skandal olayda 5 gözaltıHaberi görüntüle

ANNESİNE SES KAYITLARI GÖNDERMİŞTİ

Shamuratova'nın annesine Instagram'dan gönderdiği üç ses kaydından ilkinde Shamuratova annesine, "Acil olarak aramanız gerekiyor. Ben henüz Varna`ya ulaşamadım. Şimdilik geçici olarak başka bir yerde konakladım. Eğer mümkün olursa taksi çağırın ve lütfen taksi parasını ödemenizi rica ediyorum. Tam olarak gideceğim otele kadar , Varna'ya kadar. Buraya geldiğim zaman otobüsler daha farklıydı ve bana otobüs kullanmayın dediler" diyordu.

İkinci ses kaydında, "Anne bu tanıdık birisinin numarasıdır, telefonudur, bu numarayı yakın zamanda arayabilir misin?" diye soruyor. Üçüncü ses kaydında ise genç kız annesine, "Ben şimdi Türkiye`deyim. Benim bazı sorunlarım vardı, benim birkaç günlük çıkmam gerekiyordu. Acil bu numarayı arayın." ifadelerini kullanıyordu.

İlgili HaberKırgız üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova sır olduKırgız üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova sır oldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kayıp#Jazgül Shamuratova

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı