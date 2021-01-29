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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

10 gündür haber alınamıyordu, acı haber!

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10 gündür haber alınamıyordu, acı haber!
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Adana'da 10 gündür haber alınamayan Ahmet İnci (78), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden 10 gündür haber alınamayan Ahmet İnci’nin kızı Sebahat P. ile torunu Mehmet P., yaşlı adamın evine gitti. Sebahat P., kapıyı çaldı, açan olmayınca da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Cankur ekiplerinin kapısını kırdığı eve giren polis, Ahmet İnci'yi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonrası İnci’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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