10 günde 761 yangın söndürüldü

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İletişim Başkanlığı, son 10 günde yurt genelinde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını açıkladı. İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2025 yılında şu ana kadar 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıktığı bildirildi. Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı ve 25 bin personelle müdahale edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

YAKLAŞIK 63 BİN TON SU ATILDI

“Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır. Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana gelmiştir. Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir. Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır. Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alınmıştır.”

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NEFESİMİZ KESİLDİ

Kontrol altına alınan bölgelerin dronla çekilen görüntüleri ise iç acıttı. İzmir’in Buca ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alanın tamamı kül rengine bürünmüştü. Yozgat’tan gelerek yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi Murat Parlak, “Buralar oksijen kaynağımız. Türkiye’nin oksijen kaynağı bu ağaçlar, ormanlarımız. Orman eşittir nefes. Bunlar olmazsa hepimizin hali harap” dedi. Bir diğer orman işçisi Turan Üçok da duygularını, “Bizim içimiz yanıyor yanan alanları görünce. Bunlar çok uzun yıllarda yetişmiş ağaçlar. Bir-iki günde yandı gitti. İstiyoruz yanmasın ama vatandaşların dikkatsizliği yüzünden yangınlar çıkıyor” sözleriyle anlattı.





YANGININ ALDIĞINI DEVLET GERİ VERECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınında hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlara yeni evleri yapılana kadar tercihlerine göre köyde konteyner ya da Ödemiş’te kira yardımı verileceğini açıkladı. Hasar tespit çalışmaları biter bitmez köylerde inşa çalışmalarının başlayacağını belirten Kurum, “Devletimiz diğer afet bölgelerinde ne yaptıysa burada aynısını yapacaktır. Buraya sizlere yakışanı yapacağız. En geç bir yıl içinde evlerinizi bitirip sizlere teslim edeceğiz. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz” dedi. Bakan Kurum, “Hiçbir şeyimiz kalmadı” diye gözyaşı döken vatandaşı “Hepsini gideririz, hiç merak etme” sözleriyle teselli etti.

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BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: İZMİR’DE 228 EV HASARLI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. İzmir’de 25 Haziran’dan itibaren 10 gün boyunca orman yangınlarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, kent genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir’de 228 konut, 13 işyeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğunu söyledi. AFAD’tan İzmir ve Bilecik valiliklerinin emrine başlangıç olarak 30’ar milyon lira kaynak gönderdiklerini de kaydetti. m AA