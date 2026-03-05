×
10 gün önce doğum yapan genç kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nurhayat Usta#Amasya#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 16:24

Amasya'da 10 gün önce doğum yapan anne, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Bahar Evra adını verdiği bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki Nurhayat Usta, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yapan Usta, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde defnedilecek. Taziye mesajı yayınlayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

