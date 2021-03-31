10 gün önce baskın yapılmıştı! Pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara

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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürerken polisler, ihbar üzerine daha önce baskın yapılan bir işletmeye geldi. Ekipler, 10 gün önce lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı için cezai işlem uyguladıkları işyerinde yine aynı manzara ile karşılaştı. İçeride yine birçok kişinin müzik eşliğinde oturduğu görüldü. Ayrıca işletmenin tekrar yakalanmamak için pencerelerini perdelerle kapattığı tespit edildi.

İçeride bulunan 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi İş yeri sahibi ve 10 kadın işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

BİR TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ DE KONYA'DAN

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, 2 eğlence mekanına baskın düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 37 kişiye 233 bin 100 lira ceza uygulandı.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kentte sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde kurallara uyulmayan mekanları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Musalla Bağları Mahallesi'ndeki Gülyurdu Sokak ve İhsaniye Mahallesi, Harmankaya Sokak'ta bulunan 2 iş yerinin açık olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 37 kişinin alkol ve müzik eşliğinde eğlendiğini belirledi. İş yeri sorumluları Müslüm K. ve Sefa K., haklarında 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Eğlence mekanlarındaki 37 kişiye ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 'sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek'ten 233 bin 100 lira ceza kesildi.

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