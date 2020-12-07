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Haber GiriÅŸ: 07.12.2020 - 09:56 | Son GÃ¼ncelleme:

10 gün içinde ailesinden 4 kiÅŸi koronavirüsten öldü

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Son dakika haberi... Bursaâ€™da koronavirÃ¼s sebebiyle 10 gÃ¼n iÃ§inde aynÄ± aileden 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TÃ¼rkiye DÃ¼ÅŸÃ¼nce KulÃ¼bÃ¼ Genel BaÅŸkanÄ± Ercan Yakutâ€™un ailesinden 4 kiÅŸi 10 gÃ¼n iÃ§inde koronavirÃ¼sten dolayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ercan Yakutâ€™un annesi HacÄ± ZÃ¼mrete Yakut, ablasÄ± HacÄ± AslÄ± Yakut, baldÄ±zÄ± Leman Sezer ve amca oÄŸlu AbdÃ¼sselam AkbaÅŸ, 10 gÃ¼n iÃ§inde koronavirÃ¼s sebebiyle topraÄŸa verildi.


Cenaze tÃ¶renine AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu da katÄ±ldÄ±.

"SEVDÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ° KORUYALIM KURALLARA UYALIM"

KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± tedbirli olmaya davet eden TÃ¼rkiye DÃ¼ÅŸÃ¼nce KulÃ¼bÃ¼ Genel BaÅŸkanÄ± Ercan Yakut, "SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Biz farkÄ±nda olmadan annem bir sabah rahatsÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. KoronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldÄ±zÄ±m vefat etti. En son amca oÄŸlum vefat etti. KoronavirÃ¼sten ailemden 4 kiÅŸi 10 gÃ¼nde vefat etti. Bu hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± tedbirli olmamÄ±z lazÄ±m, ateÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yeri yakÄ±yor. Bizim yÃ¼zÃ¼mÃ¼zden kimsenin canÄ± yanmasÄ±n, sevdiklerimizi koruyalÄ±m kurallara uyalÄ±m" dedi.

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10 gÃ¼n iÃ§inde ailesinden 4 kiÅŸi koronavirÃ¼sten Ã¶ldÃ¼

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