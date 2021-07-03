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Haber Giriş: 03.07.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

10 dakikalık yağmur yolu göle çevirdi! Sürücülerin zor anları

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10 dakikalık yağmur yolu göle çevirdi! Sürücülerin zor anları

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika yağan yağmur sonrası Bursa-Yalova kara yolunda su birikintileri oluştu. Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşarken, Umurbey bölgesinden akan yağmur suyu ve çamur, sürücülere güçlük çıkarttı.

10 dakikalık yağmur yolu göle çevirdi Sürücülerin zor anları

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