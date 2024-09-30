10 bin yıllık Sefertepe süsleri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı “Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Taş Tepeler Projesi” kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Emre Güldoğan, 2021 yılından bu yana farklı buluntularla karşılaştıklarını söyledi. Geçmiş yıllardaki kazılarda aralarında yılan biçiminde olanların da yer aldığı çeşitli tiplerde, farklı ham maddelerden üretilmiş boncukların (manevi değeri yüksek obje) görüldüğünü belirten Güldoğan, şöyle konuştu:

YEŞİM TAŞINDAN

“Bu yıl iki önemli boncuk olduğunu düşündüğümüz buluntuyla karşılaştık, bunlar yeşim taşından yapılmış bölgemizdeki ham maddelerin dışından olduğunu düşündüğümüz bir örnek. Biri leopar, biri de akbaba ve bir insan ikilisi bir arada bir boncuk üzerine işlenmiş halde bulundu. Özellikle akbaba ve insan, Karahantepe’de çok benzerlerini gördüğümüz, sırtında hayvan taşıyan insan örneklerinin biraz küçültülmüş boyutunda. Leopar da yine Sayburç gibi, Karahantepe gibi, Göbeklitepe gibi yerleşimlerde dikili taşlar üzerinde panolar üzerinde çok net olarak temsil edilen bir hayvanı oluşturuyor. Sefertepe’nin diğer taş tepelerdeki yerleşimlerle olan ilişkilerini göstermesi açısından bu iki buluntunun da önemli olduğunu söylemek mümkün.”

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TAKI YAPMIŞLAR

Güldoğan, Sefertepe’de şu ana kadar “Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem B Evresini” kazdıklarını anlatarak, buldukları iki süs eşyasının günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Yıllar öncesinde bile süs eşyalarının günümüzle aynı amaçla kullanıldığını aktaran Güldoğan, “Eski dönemdeki insanların da boncukları bileklik, kolye, takı gibi aksesuar olarak kullandıklarını söylemek mümkün” dedi.