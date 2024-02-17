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‘10 bin TL’ye çıkarmazsa adımı değiştiririm’

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#Akşener#BAYRAM#İkramiye
‘10 bin TL’ye çıkarmazsa adımı değiştiririm’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Sincan’da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL’ye yükseltilmesi açıklamasına değinerek “İşin tehlikede olduğunu görsün, 10 bin TL’ye çıkarmazsa adımı değiştiririm” ifadelerini kullandı.

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‘İSTİRHAM EDEREK OY İSTİYORUM’

Seçmenlerin, 31 Mart’ta oy vermeye giderken kendilerini ve çocuklarını düşünmelerini isteyen Akşener, “Torpilin ortadan kalkmasını istiyorsanız, atanamayan öğretmenlerin 100 bininin atanmasını istiyorsanız, esnafın yüzünün gülmesini istiyorsanız, mazotun ucuzlamasını istiyorsanız, esnaf can çekişiyor, yüzünün gülmesini istiyorsanız, ürünlerinizin karşılığının verilmesini istiyorsanız İYİ Parti’yi ve adaylarını destekleyin. Görün bakalım ne olacak? Sizden istirham ederek oy istiyorum” diye konuştu.

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#Akşener#BAYRAM#İkramiye

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