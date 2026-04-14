10 bin öğretmen adayı için ilk ders zili çaldı

#Öğretmen Eğitimi#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin
10 bin öğretmen adayı için ilk ders zili çaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

ÖĞRETMEN adayları dün Milli Eğitim Akademisi’nin 7 ildeki 12 merkezinde hazırlık eğitimine başladı. Teorik ve uygulamalı eğitim alacak 10 bin öğretmen adayı, Akademi’deki eğitimlerinin ardından görevlerine başlayabilecek.

İstanbul’daki Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde ilk dersi veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere şunları söyledi: “Hazırlık programımız sizleri kültürel kapasitesi güçlü, kendini dönüştürme kudreti bulunan ve yaptığı işe dönüp yeniden bakabilen bir öğretmen kimliğine hazırlamayı hedefliyor.

Hazırlık programını baştan sona geniş ve kuşatıcı bir yaklaşımla kurguladık. Buradaki amacımız öğrencisinin özgür muhakeme gücüne alan açan, demokratik bilinci diri tutan ve farklılıkları hakkaniyet içinde okuyabilen bir öğretmenlik anlayışını güçlendirmek. Her bir branşı kendi fikri altyapısı ve yöntem bilinci içinde ele aldık. Felsefeden uygulamaya uzanan olgun ve bütünlüklü bir hazırlık zemini kurduk. Uygulama imkânını yaklaşık 600 saate, doğrudan öğretmenlik uygulamasını ise 480 saate taşıdık. Akademik birikim ile okul tecrübesini aynı zeminde buluşturan bir eğitim kadrosu oluşturduk.”       

 

#Öğretmen Eğitimi#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin

