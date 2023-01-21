10 bin öğrencili dev lise kampusu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Esenyurt Eğitim Kampusu Temel Atma Töreni’nde şu bilgileri verdi: “Toplam 10 bin 790 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser inşallah Esenyurt’la birlikte İstanbul’umuzun iftiharı olacaktır. Toplamda 10 bin 412 öğrencimizin eğitim öğretim görebileceği bu tesiste 40’ar derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip lisesi, 40 derslikli bir fen lisesi, 45 derslikli bir mesleki teknik anadolu lisesiyle 3 derslikli bir ana sınıfı bulunuyor. Ayrıca bu tesiste kuracağımız 12 derslikli bilim sanat merkezi ve planetaryum ile de özel yetenekli öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Engelli odası olan 152 tane öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtlarımızla da ülkemizin dört bir köşesinden gelecek olan evlatlarımıza burada barınma imkânı sağlayacağız. Bunların yanı sıra tesis bünyesinde 600 kişi kapasiteli tatbikat camii, kapalı spor salonu, konferans salonu, kütüphanesi, en modern imkanlarla donatılmış 88 adet laboratuvarıyla öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel bakımdan teşvik edeceğiz. Bazı işlerini tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle neticelendirmeyi hedefliyoruz.

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KIZLARIN OKULLAŞMA ORANI

Göreve geldiğimizde her 100 kızımızdan sadece 39’u ortaöğretime devam ediyorken bugün ne oldu biliyor musunuz? Evet bugün 95’e yükseldi. Yani biz kızlarımızı cehaletten çekip çıkardık. Şimdi onların standardını yükseltiyoruz. Sadece lisans değil lisansüstü, bunları başarmamız lazım. Ve artık devletimizin birçok kademesinde kızlarımız var mı? Artık vali oluyor mu? Yargı mensubu oluyor mu? Asker subay oluyor mu? Bunları hep beraber Cumhur İttifakı olarak aldığımız kararla başardık.”

MİÇOTAKİS’E UYARI: YANLIŞ YAPARSAN ÇILGIN TÜRKLER YÜRÜR BİLESİN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamalarına “Diyorlar ki ‘Tayfun diye bir füze Türkiye üretti ama işte bu Atina’yı vurursa ne olacak?’ Ya bizim Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Bak Miçotakis gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin” diye tepki gösterdi. Erdoğan törende özetle şöyle konuştu:

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TÜRKİYE YÜZYILI ‘KIZIL ELMA’MIZ

“Yatırımlarımızda sadece ülkemizin asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık aynı zamanda Türkiye’yi büyük bir şahlanışın eşiğine getirdik. Bu şahlanışın adı nedir? Türkiye Yüzyılı’dır. Türkiye Yüzyılı, 85 milyonun tamamının ortak davasıdır, gayesidir, ülküsüdür ve idealidir ve işte bununla bu yola devam ediyoruz. Daha ileri gidiyorum. Nedir? ‘Kızıl Elma’mızdır.

ARTIK GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR

2023’te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye’nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların safına terk edemeyiz. Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayi göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden, nereye geldi? Bu çalışarak oldu. Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA’larımız gidiyor, SİHA’larımız gidiyor, akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var.

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ADALARI SİLAHLANDIRIRSAN

Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki ‘Tayfun diye bir füze Türkiye üretti ama işte bu Atina’yı vurursa ne olacak?’ Ya bizim Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak MİÇOTAKİS gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.

3-5 MUHTERİSE TESLİM EDEMEYİZ

Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Yüreğimde millet ve memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızın ‘yeter söz de karar da gelecek de milletindir’ çağrımıza katılacağına inanıyorum.”