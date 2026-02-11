10 bin franklık ‘ölüm paketi’nde iki yıllık çile

Haberin Devamı

Portekiz asıllı Aida Alexander Oliviera, estetik ameliyatı için 1 Mart 2024’te İsviçre’den İstanbul’a geldi. Sanal medyadan iletişime geçtiği doktor ile aynı gün Şişli’de klinikte buluşan Oliviera’nın yağ aldırma ve kalçaya yağ enjeksiyonu Balat’taki özel hastanede yapıldı. Ameliyatın ardından oteline dönen Oliviera, 5 gün sonra rahatsızlandı. Doktorun kliniğinde tedaviye alınan Oliviera, 7 Mart’ta hayatını kaybetti. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemi yapılan genç kadının; yağ aldırma ve kalçaya yağ enjeksiyonu sonrasında oluşan büyük damar yırtılmasına bağlı iç kanama ile akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması sonucu öldüğü tespit edildi. Ölümün ardından başlatılan soruşturma sürerken doktorun kusurlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin ise sürdüğü belirtildi. Soruşturmada ayrıca ölümün ardından teşhis için İstanbul’a gelen kuzeninin ifadesinin alındığı ve yeminli tercüman yerine doktorun yönlendirdiği bir kişinin tercümanlık yaptığı iddia edildi.

Haberin Devamı

‘YARIN BAŞKASININ DA BAŞINA GELEBİLİR’

Acılı baba Eduarda Amelia Assunçao De Oliveira, “Değerlendirmesi yapmak çok zor fakat bunun sorumluları var ve bu sorumlu kişileri bulmak gerekiyor. Türk adaletine güveniyorum, avukatlarımız mahkemede bu vakanın çözülmesi ve gelecekte bu tür vakaların önlenmesi için ellerinden geleni yapacaklardır. Bizim kızımızdı ama yarın ya da öbür gün sizlerin çocuğu da olabilir. Şu an acımız o kadar çok derin ki, hissettiğimiz böylesi bir acıyı sizlerin, hiç kimsenin yaşamasını istemeyiz. Adaletin bir an önce vuku bulmasını istiyoruz, tek isteğimiz bu. 7 Mart’ta kızımızın vefatı 2 yıl olacak 22 yaşında kızımızı kaybettik, şimdilerde ise 24 yaşında olacaktı. Onun huzur içinde uyuması için bizler bu adımı atıyor, vakanın ilerlemesini istiyor ve adalet arıyoruz. Umuyoruz ki doğru yoldayız. Çözümler bulunur dava sonuçlanır adalet yerini bulur ve bizler de huzur içinde uyuruz. Çünkü adalet yerini bulmuş olacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

Acılı anne Antonio Serafim De Freitas Ribeiro ise “2 yıl olacak. Tek evladımız, kızımızı Türkiye’de yapılan cerrahi bir operasyon sonrasında kaybettik” dedi.

’DOKTORUN RAPORUNU BEKLİYORUZ’

Soruşturma sürecinin 2 yıldır sürdüğünü belirten avukat Fatih Bulut, “2024 yılında estetik operasyon için İsviçre’de bir doktorla anlaşmış, bir paket satın almış. Paketin içeriği de şu, uçak biletleri dahil Türkiye’de bir hafta konaklamalı şekilde 10 bin İsviçre Frangı (569 bin TL) karşılığında bir estetik operasyon, küçük bir operasyon geçireceği şekilde bir sözleşme imzalamışlar. Aida, 1 Mart’ta Türkiye’ye gelmiş. 2 Mart’ta da operasyonu gerçekleşmiş. Doktor operasyonun başarıyla gerçekleştiğini beyan etmiş. Aida’yı daha sonra otele yerleştirmişler. Operasyonun 5’inci gününde Aida otel odasında fenalaşmış, ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye kaldırıldıktan sonra da vefat etmiş. Süreç bu şekilde başlamış. Biz bu süreç içerisinde doktorun ihmalinin bulunduğunu, Aida’nın ölüm neticesinin meydana gelmesinde veya kullanılan malzemeden ya da doktorun farklı bir ihmalinden kaynaklı bir durumun sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. Ölümün üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Henüz daha yeni bir ön araştırmacı doktor atandı. Şu aşamada doktorun sunacağı raporu bekliyoruz. Ardından Bakanlığın soruşturma izni vermesiyle ceza yargılamasının hızlı bir şekilde başlayacağını, sürecin bu şekilde adil bir şekilde tamamlanacağını umuyoruz” dedi.