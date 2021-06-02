10 bin dolar polemiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “10 bin dolar alan siyasetçi” iddiası siyasette tartışma yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da eleştirerek şöyle dedi: “Dilekçe verdik, Meclis Başkanı’na dedik ki ‘Çağır şu Soylu’yu kardeşim, burada 600 milletvekili var artı aynı haklardan yararlanan bütün eski milletvekilleri var. Kim bu ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi. Öğren ve gereğini yap. TBMM’yi bu töhmetten kurtar’ dedik. Tık yok onda da. Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor. Sessiz kalamaz.”

ŞENTOP: ELEŞTİRİ DEĞİL İFTİRA

TBMM Başkanı Şentop da EİTPA konferansı için bulunduğu Pakistan’da Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine cevap verdi. Hürriyet’e konuşan Şentop, Kılıçdaroğlu’nun kendisine iftira attığını söyledi: “Bu bir eleştiri değil bir iftira. Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar, deniyor ki ‘Bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor’ diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki ‘Onu hangi meczup söylemiş?’ Bir baktık ki Kılıçdaroğlu’nun sözüymüş, grup toplantısında söylemiş. Konu şu; İçişleri Bakanı, ‘Bir milletvekili’ demiyor, siyasetçinin her ay 10 bin dolar, bir suç örgütünden para aldığını söylüyor. Kim olduğunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu beklentilerimizi ifade ettik yazılı- sözlü olarak Sayın Bakan’a. Fakat kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim.

Benden şunu talep edebilirler: ‘Bunu Sayın Bakan’dan sorun, İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna aracı olun.’ Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden.

Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim.

Kendisinde zerrece haysiyet, ahlak varsa bu beyanlarının ne anlama geldiğini, bu konudaki bilgi-delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan-soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor.”

İNSANLIK KADER ORTAKLIĞI İÇİNDE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nin (EİTPA), ‘Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi’ başlıklı konferansa katıldı. Şentop’a milletvekillerinden oluşan bir heyet de eşlik etti. Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan ve İran’dan heyetlerin katıldığı konferansta konuşan Şentop, “Parlamenter diplomasinin yapıcı etkisini halklarımızın menfaatine kullanacağız” dedi. Şentop, pandemiyle ilgili de özetle şunları söyledi: “İnsanlık COVID-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader ortaklığı içinde. Bu sarsıcı krizle mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışma belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldi. Bugüne kadar 158 ülke ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbî yardım ve destek temin ettiğimizi ifade etmek isterim. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımızda da büyük mesafe kat ettik. Hazır olduğunda milli aşımızı insanlığın hizmetine sunacağız.”

İNSANLIK KADER ORTAKLIĞI İÇİNDE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nin (EİTPA), ‘Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi’ başlıklı konferansa katıldı. Şentop’a milletvekillerinden oluşan bir heyet de eşlik etti. Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan ve İran’dan heyetlerin katıldığı konferansta konuşan Şentop, “Parlamenter diplomasinin yapıcı etkisini halklarımızın menfaatine kullanacağız” dedi. Şentop, pandemiyle ilgili de özetle şunları söyledi: “İnsanlık COVID-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader ortaklığı içinde. Bu sarsıcı krizle mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışma belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldi. Bugüne kadar 158 ülke ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbî yardım ve destek temin ettiğimizi ifade etmek isterim. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımızda da büyük mesafe kat ettik. Hazır olduğunda milli aşımızı insanlığın hizmetine sunacağız.”

TBMM Başkanı Şentop konferanstaki ikili görüşmelerin yanı sıra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya geldi. İslamabad’da gerçekleştirilen konferans iki gün sürecek.

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