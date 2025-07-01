10 bin 657 çocuk koruyucu ailede

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Emine Erdoğan konuşmasında, yüzlerce yıllık dayanışma kültürünün Koruyucu Aile Sistemi aracılığıyla devam ettiğini belirterek, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının bugün itibarıyla 10 bin 657’ye ulaştığını aktardı.

KALPTEN SARAYLAR

Emine Erdoğan, 8 bin 917 hanenin kalpten saraylara dönüştüğünü belirtti. Koruyucu ailelerin 7 bin 692’sinin anne-baba çiftlerden oluştuğu gibi, 1113 bekâr koruyucu anne ve 77 bekâr koruyucu babanın da bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Elbette çocuk denildiğinde aklımıza önce anneler geliyor. Ancak ben burada çocuklarımıza kendilerini bir dağa yaslanmış gibi güvende hissettiren beyefendilere de hususi olarak çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. Koruyucu ailelerin yanında bulunan 1223 çocuğun özel gereksinimli çocuklar olduğunun altını çizen Erdoğan, bu çocukların yüzde 37’sinin ağır engelli grubunda yer aldığını vurguladı ve “Gelin, bilhassa ‘Aile Yılı’ ilan ettiğimiz bu seneyi, her çocuğun bir aile yanında yeni bir başlangıç yapacağı bir milat yapalım. Çocuklar kalplerinde derdi, kederi değil neşeyi, sevinci taşısın. Evlerimiz, sevgili Peygamberimizin ‘en hayırlı ev’ diye övdüğü evlerden biri olsun, inşallah” diye konuştu. Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü dolayısıyla ayrıca bir paylaşımda da bulundu.