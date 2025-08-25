10 belediyenin 7’sinde kütüphane yok… Belediyeler sınıfta kaldı

Haberin Devamı

TÜRK Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, belediyelerin kütüphane varlığına ilişkin verileri ortaya koyduğu anket çalışmasını Hürriyet ile paylaştı. Kütüphaneleşme oranında oldukça düşük rakamların ortaya çıktığı ankette özetle şunlar yer aldı:

YÜZDE 69’UNDA YOK

“Ankete 1403 belediyeden 592’si yanıt verdi. Bunların 306’sı ilçe belediyesi, 123’ü büyükşehir ilçe belediyesi, 115’i belde belediyesi, 26’sı il belediyesi, 22’si büyükşehir belediyesi. Ankete katılan belediyelerin 183’ünde (yüzde 30.9) kütüphane bulunurken, 409’unda (yüzde 69.1) kütüphane bulunmuyor. 22 büyükşehir belediyesinden de dördünün kütüphanesi yok. Bunlar Samsun, Manisa, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri. Kütüphanesi olan belediyelerin sahip olduğu kütüphane sayıları incelendiğinde, belediyelerin büyük çoğunluğunun yine bir veya iki kütüphaneye sahip olduğu görüldü. Belediye kütüphanelerinde istihdam edilen toplam ‘Kütüphanecilik - Bilgi-Belge Yönetimi’ bölümü mezunu profesyonel personel sayısı 295.

Haberin Devamı

EN ÇOK İSTANBUL’DA VAR

Kütüphanesi olan ve olmayan belediyelerin illere göre dağılımında, İstanbul ankete en çok katılımın olduğu ve katılan belediyelerin tamamının kütüphanesinin bulunduğu il olarak öne çıktı. Kütüphaneleşme oranının Büyükşehir Belediyesi’nde yüzde 81.81, İl Belediyesi’nde yüzde 53.84, Büyükşehir İlçe Belediyesi’nde yüzde 40.65, İlçe Belediyesi’nde yüzde 30.39, Belde Belediyesi’nde yüzde 6.95 oranında gerçekleştiği görüldü. Farklı belediye türlerinin kütüphane sahipliği oranları incelendiğinde, Büyükşehir Belediyeleri yüzde 81.8 ile en yüksek kütüphaneleşme oranına sahipken, Belde Belediyeleri yüzde 6.9 ile en düşük orana sahip”

ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Analizin en endişe verici bulgusu, mevcut kütüphanelerdeki profesyonel kadro yetersizliğidir. Kütüphanesi olduğunu belirten 183 belediyenin 104’ünde (yüzde 56.8) tek bir ‘Bilgi ve Belge Yönetimi’ bölümü mezunu dahi istihdam edilmemektedir. Başka bir deyişle, kütüphanesi olan her iki belediyeden birinde uzman bir kütüphaneci bulunmuyor. Profesyonel bir kadro olmadan yönetilen kütüphaneler, kaynakların doğru bir şekilde sınıflandırılması, okuyucu hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulması ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının gerektirdiği etkinliklerin düzenlenmesi gibi temel işlevlerini yerine getirememektedir. Yerel yönetimlerin, toplumsal gelişim ve yaşam boyu öğrenme için hayati öneme sahip bu kurumları yalnızca birer bina olarak görmekten vazgeçip onları yaşayan, dinamik ve uzman kadrolarla yönetilen bilgi merkezlerine dönüştürmek için acil adımlar