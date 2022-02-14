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10 ayrı evden hırsızlık yaptı! Böyle yakalandı

#Hırsızlık#Ankara#Operasyon
10 ayrı evden hırsızlık yaptı Böyle yakalandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 10 ayrı eve girerek kıymetli eşyaları çalan şüpheli 1 ay süren izleme ve sürme çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde gece saatlerinde 10 ayrı müstakil ev ve villalara girerek vatandaşların kıymetli eşyalarını çalan şüpheli, Yenimahalle ilçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından 1 ay süren izleme ve iz sürme çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğinin E.K., olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli E.K, saklandığı yerde çaldığı otomobil ile ziynet eşyaları beraber yakalandı. Bulunan otomobil ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, polis ekiplerince yakalanan E.K., adliyeye sevk edildi.

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#Hırsızlık#Ankara#Operasyon

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