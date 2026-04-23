×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Feci kazada annesinin kucağından yola savrulup TIR'ın altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Trafik Kazası#Feci Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 17:47

Amasya'da, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Korkunç kazada 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Nihat Ö., yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobille, ailesiyle birlikte akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı TIR ile çarpıştı.

10 AYLIK BEBEK TIR'IN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Ö. ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı.

Haberin Devamı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

