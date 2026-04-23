10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Feci kazada annesinin kucağından yola savrulup TIR'ın altında kaldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Nihat Ö., yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobille, ailesiyle birlikte akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı TIR ile çarpıştı.

10 AYLIK BEBEK TIR'IN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Ö. ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.