10 ayda 97 bin 448 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, son olarak 2022 başından beri Afganistan’a gerçekleştirilen 213’üncü charter seferi ile 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan ve İstanbul Havalimanı’na getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi. 10 aylık dönemde ise Afganistan’a düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 992 olmak üzere toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Ayrıca Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 25 kaçak göçmen ülkesine gönderildi.

Haberin Devamı

242 bin 525 KAÇAK GÖÇMEN ÜLKEYE GİRİŞ YAPAMADI

2022 yılının 10 aylık döneminde sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 97 bin 448’e ulaşırken, 2021 yılının 10 aylık dönemine kıyasla sınır dışı sayısı yüzde 149 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 422 bin 957 oldu. Çalışmalar sayesinde Avrupa ortalamasının üzerinde geri göndermeler gerçekleşirken, Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı yüzde 69 olurken, Avrupa'da bu rakam yüzde 10'ları buldu. Sınır kapılarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2022 yılında 242 bin 525 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yine kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91’lik bir artışla 197 bin 175 kaçak göçmen yakalandı.