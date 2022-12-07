10 ayda 63 bin 844 şikayet

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14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 araca 42 bin 560 adet ceza kesildi. Verilere göre, yolcu seçme ihlali yapan

2 bin 27 araç Emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten men edildi ve çalışma ruhsatları da askıya alındı. Taşıt yolu üzerinde bekleyip yolcu almayan 2 bin 330 şoföre de yaptırım uygulandı. İzin belgesinde kayıtlı olmayan şoför ile taşımacılık yapılması nedeniyle 1256 cezai işlem uygulandı. Şehrin turizm imajını zedeleyecek faaliyette bulunulması ve yolcu seçilmesi nedeniyle de 908 yaptırım gerçekleşti.