10 ayda 44 bin kadına koruma

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, özetle şunları söyledi:

“Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans diyoruz. 2022’de 284, 2023’te 309, 2024’ün ilk 10 ayında 276 tane kadın cinayeti var. Biz koruma kararı aldığımız kadına bir belge imzalatıyoruz. Koruma kararı aldıktan sonra belgedeki 11 maddeyi polisler okuyor. ‘Seni korumaya aldık ama buna riayet et’ diyor. Diyor ki mesela, ‘Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan direkt yardım iste. Şüpheliyle sakın yüz yüze görüşme’. Çünkü tecrübe ile sabit. Bunların hepsini onlara okuyoruz. Haftada bir gün muhtara ‘Buraya gelip giden var mı?’ diye soruyoruz. İstihbarat artık ona takılıyor. İlk defa söylüyorum, koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi şuradaki ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu.

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ELEKTRONİK KELEPÇE

Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitesini artırdık. 1500 kapasiteli elektronik izleme merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif takip ediyoruz. Elektronik kelepçe kapasite sorunumuz yok ama Allah kullanmayı nasip etmesin. Şu anda 1500’ü, bir saniye içinde 3-4 bine çıkartırım, bu da yerli ve milli, bunda bir sorun yok. Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe önleyici tedbir, 44 bin 393 kadına koruyucu tedbir kararı verildi. KADES indirme sayımız her geçen gün artıyor. Kadına şiddetle ilgili KADES’e ya da 112’ye gelen çağrıyı en öncelikli çağrı sınıfında kabul ediyoruz.”

482 BİN EHLİYETE EL KOYULDU

Yerlikaya sunumunda diğer konularla ilgili de özetle şu bilgileri verdi:

* “Bugüne kadar 482 bin 541 kişinin ehliyetine el koyuldu, 405 bin 850’si alkol etkisinde araç kullandığından. Uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi sayısı 17 bin 518. Kollukça yapılacak alkol ve uyuşturucu ölçümünü reddeden sayısı da 37 bin 623. Bu bağımlılık, böyle bir şey olamaz ki ben bunları nasıl yola çıkarayım.

UYUŞTURUCUYA KARŞI YAPAY ZEKÂ

* Uyuşturucu ile ilgili arz ve talep cephesinde seferberlik olarak görüyoruz. Yapay zekâlı Narkotik Vaka Analiz Sistemi’ni (NARVAS) kurduk. 122 bin 708 ihbar gelmiş. Bu ihbarlar arttıkça elimiz güçleniyor. Bu yılın 10 ayında 500’ün üzerinde çökertilen organize suç örgütlerinden 136’sı narkotik suçlarla ilgili.

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155 KOLLUK PERSONELİ İNTİHAR ETTİ

* Göreve geldiğimden itibaren 1.5 yıl içinde 79 emniyet, 74 jandarma, 2 sahil güvenlik olmak üzere maalesef, mekânları cennet olsun 155 kolluk personelimiz intihar etmiştir.

TEK YÜREK FAİZİ 16 MİLYAR LİRA

* Tek Yürek Kampanyası’nda toplanan paranın şu an üç kamu bankasında tutulan hesapların toplam faizi 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 lira, 3 kamu bankasında yatıyor. Bu faizler olduğu gibi o oradan ürediği için aynı hesapta kalıyor ve bunların da hepsini Sayıştay gelip denetliyor.”