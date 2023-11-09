10 ayda 300 çete çökertildi: Suç örgütlerine 370 operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

TEK TEK ÇÖKERTİYORUZ: En küçüğünden en büyüğüne kadar, mahalle mahalle, sokak sokak organize suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. 1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında, organize suç örgütlerine yönelik yapılan 370 operasyonda 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan bin 800’ü tutuklandı, bin 481’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 1’i uluslararası, 13’ü ulusal, 33’ü bölgesel, 253’ü yerel organize suç örgütü çökertildi.

721 TERÖRİST ETKİSİZ: 1 Ocak 2023- 1 Kasım 2023 itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43’ü büyük, 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlardı. Yapılan bu operasyonlarda; 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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126 SALDIRI ENGELLENDİ: 1 Kasım itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ’a yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı, 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 10 ayda 104’ü bombalı eylem olmak üzere toplam 126 eylem, güvenlik güçlerimizin fedakâr çalışmaları neticesinde önlendi. Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların bir ayağını da terörizmin finansmanı ile mücadele oluşturmaktadır. Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız.

UYUŞTURUCUYA KARŞI NARVAS: Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) ile gelen bütün ihbarları doğru kabul edip, işlem başlatıyoruz. Proje ile suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, narkoalan bölgeleri oluşturuyor, önleyici faaliyetleri sonuç odaklı konumlandırıyor, elde edilen verilerle planlı ve projeli çalışmalar yapıyor. NARVAS projesinin 1 Ocak 2024 itibarıyla da 81 ilimizde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.”

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4 MİLYON 644 BİN GÖÇMEN VAR

- Yerlikaya, “Düzensiz göç çağın en önemli küresel konularının başında geliyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. Hep ifade ettik, bizim asıl mücadele alanımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle” dedi.

MUHALEFET TEŞEKKÜR ETTİ

- İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri yıllar sonra gerginlikten uzak, sakin başladı. Birçok muhalefet milletvekili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti. Bakan Yerlikaya sunum yaparken söz isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sayın Bakan, ilk defa bu kadar sakin bir İçişleri Bakanlığı bütçesi geçiyor, bu da sizin Bakanlığınızla ilgili. Teşekkür ederiz” demesi salonda gülüşmelere neden oldu. Bakan Yerlikaya ise Gürer’e “Biz de teşekkür ediyoruz” yanıtını verdi.

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İYİ Parti Turhan Çömez de “Göreve geldiğiniz günden beri yaptığınız çalışmalardan dolayı ve bugün prezente ettiğiniz çalışmalardan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bakanlığınızın özellikle spekülasyonlardan uzak, tartışmalardan uzak, sadece görev alanına odaklı olarak çalışmasından dolayı da parti olarak memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siyasetten ve polemiklerden uzak kaldığınız için ve sadece Türkiye’nin güvenliği için bir çaba içerisinde olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olun” ifadelerini kullandı.