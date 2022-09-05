10 ay takip etti... Demir sopayla saldırdı... Serbest kaldı

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İSTANBUL Ümraniye’de yaşayan 2 çocuk annesi Funda Altınyay (36), boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından iddiaya göre 10 aydır takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan Altınyay, çıkmalarını beklerken yanına gelen Ö.Ş. ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay’a demir sopayla saldırdı. Kadını darp eden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.’ye de saldırdı. İki kardeş daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 6 gün boyunca hastanede kalan Funda Altınyay’ın kırılan koluna platin takıldı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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‘AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU’

Hem darp edildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Funda Altınyay, “Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte bir süre kadın sığınma evine yerleştirildim. Bana ahlaksız teklifte bulundu. ‘Güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım’ dedi. Sonra bunları amcasına söyledim. Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, ‘Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘SENİ SAKAT BIRAKACAĞIZ’

Demirle yapılan saldırıyı da anlatan Funda Altınyay, “Çocuğu okula götürürken başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim. O esnada kaynım ve eşim beni takip ediyormuş. Beni sürekli tehdit ediyorlardı. ‘Eğer evden çıkarsan seni sakat bırakacağız, öldüreceğiz’ diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim. Bana, ‘Sen hâlâ bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin’ dediler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat attı” diye konuştu.