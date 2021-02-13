10 ay önce evlenmişlerdi... Katletti!

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi. İkinci çiftinin yakınları geldikleri Hurmalık mahallesindeki dairenin ziline bastı. Ancak yine cevap veren olmadı.

SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin yaşamını kaybettiği belirlendi. Kamil İkinci’nin 10 aylık evli olduğu eşini öldürdükten sonra tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Çift, kapsamlı otopsilerinin ardından toprağa verilecek.