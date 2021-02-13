10 ay önce evlenmişlerdi... Katletti!
Özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci ile hemşire eşi Zeynep İkinci’nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, yakınlarına haber verdi. Çiftin evine giden yakınları kapı açılmayınca polisi aradı. Eve giren ekipler, Kamil İkinci’nin silahla eşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi. İkinci çiftinin yakınları geldikleri Hurmalık mahallesindeki dairenin ziline bastı. Ancak yine cevap veren olmadı.
SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ
Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin yaşamını kaybettiği belirlendi. Kamil İkinci’nin 10 aylık evli olduğu eşini öldürdükten sonra tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Çift, kapsamlı otopsilerinin ardından toprağa verilecek.
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