10 Aralık şehitleri anıldı

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Saldırının ardından ismi Şehitler Tepesi olarak değiştirilen alanda yapılan anmaya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar ile şehit yakınları ve çok sayıda polis memuru katıldı.



OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM

Patlamada şehit olan polis Mehmet Zengin’in annesi Birsel Zengin gözyaşı dökerek, “Oğlumla patlamadan önce konuşmuştuk. 5 yıl oldu, oğlumu çok özledim. Her yıl gelip oğlumu anıyorum. Ömrüm yettiğince ismini yaşatacağım” dedi. Patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın annesi Müjgan Yıldırım da “Oğlum her gün acını çekiyorum. Benim oğlum şehit oldu. Seni bu hale getirenler gün yüzü görmesin” diye feryat etti. Törenin ardından Dolmabahçe Camisi’nde şehitler için mevlit okutuldu.