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10 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 kilometrelik kuyruk oluştu

#Trafik Kazası#Trabzon#Karadeniz Sahil Yolu
10 aracın karıştığı zincirleme kaza 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda ulaşım, 3 saat aksarken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

Karadeniz Sahil Yolunda zincirleme kaza 5 kilometre araç kuyruğu oluştuKaradeniz Sahil Yolunda zincirleme kaza 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Karadeniz Sahil Yolunda zincirleme kaza 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

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Kaza, saat 07.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önündeki araca çarptı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

10 aracın karıştığı zincirleme kaza 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 3 saat sonra normale döndü. 

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#Trafik Kazası#Trabzon#Karadeniz Sahil Yolu

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