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10 aracı hurdaya çevirdi! Aracıyla babasını ezmeye çalıştı, ardından da yumruklarla saldırdı

#Diyarbakır#Kayapınar#Saldırı
10 aracı hurdaya çevirdi Aracıyla babasını ezmeye çalıştı, ardından da yumruklarla saldırdı

Diyarbakır’da bir şahıs henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aracına binerek ardından çevrede bulunan araçlara çarparak hurdaya çevirdi. 10 araç ile birlikte kendi aracıda hurdaya dönen şahıs, aracını o sırada orada bulunan babasının üzerine sürdü. Bir otomobile çarparak durabilen şahıs, ardından aracından inerek babasına saldırdı. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen şahıs, siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.

YAŞLI BABASINI AZ KALSIN EZİYORDU

Şahsın o hareketini gören ve babası olduğu iddia edilen yaşlı kişi, oğluna engel olmak istediği sırada ezilmekten son anda kurtulurken, şahıs cadde üzerinde buluna araca çarpıp durduktan sonra araçtan aşağı inip babasına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

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GÖZALTINA ALINDI

10 aracın hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

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#Diyarbakır#Kayapınar#Saldırı

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