10 alanda işbirliği masada

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Muhammed bin Selman, 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek. Erdoğan’ın nisan ayındaki ziyaretinden yaklaşık 2 ay sonra Ankara’da temaslarda bulunacak olan Selman, kalabalık bir heyetle Beştepe’de olacak. Selman, temasları kapsamında çarşamba günü ilk olarak Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılanacak.

ANA GÜNDEM YATIRIMLAR

Erdoğan ile Selman, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak. Erdoğan ile Selman, başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye’deki gelişmeler ve Ortadoğu’daki son durumu ele alma fırsatı bulacak. Görüşmelerin en kritik yanını iki ülke arasında açılan yeni sayfa kapsamında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine dönük atılacak adımlar oluşturacak. Bu çerçevede, ticaret hacminin arttırılması, yatırımların hızlandırılması ve her alanda işbirliğinin geliştirilmesine dönük yapılabilecek ortak çalışmalar da görüşmelerin ana eksenini oluşturacak.

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Erdoğan ile Selman, sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik sektörlerde işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunacak.