10 adımda tercih kılavuzunu okuma rehberi… 793 sayfada kaybolmayın

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu tercih dönemi öncesinde adayların erişimine açtı. Önbilgi amacıyla yayımlanan kılavuz tam 793 sayfadan oluşuyor. Üniversite adaylarının tercih sürecindeki en önemli başvuru kaynağı olan kılavuzda; lisans ve ön lisans programlarının kontenjanlarından başarı sırası şartlarına, özel koşullardan vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine kadar yüzlerce farklı bilgi yer alıyor. Tercih döneminde adayların en çok zorlandığı konulardan biri de bu kapsamlı kılavuzu doğru okuyabilmek oluyor. Uzmanlara “Hangi tablo incelenmeli? Programların yanındaki açıklama numaraları ne anlama geliyor? Kontenjanlara nasıl bakılmalı? Vakıf üniversitelerinde hangi bilgiler karşılaştırılmalı? Başarı sırası şartı bulunan programlar nasıl ayırt edilmeli” sorularını sorduk. İşte Eğitim uzmanı Cihan Yeşilyurt ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu’dan 793 sayfalık kılavuzu doğru okuma taktikleri...

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Doç. Dr. Elif Ulu - Cihan Yeşilyurt

KESTİRME SAYFALARA BAKIN

1-Bir aday kılavuzu açtığında ilk olarak hangi bölümü okumalı?

Bütün kılavuzu okumaya çalışmak bilişsel bir yük ve ciddi bir kaygı yaratır. Adayın hedefine göre doğrudan gitmesi gereken “kestirme sayfalar” şöyle:

Ön Lisans (2 yıllık) Hedefleyenler: Doğrudan sayfa 20’deki Tablo 3’e gitmeli.

Lisans (4 yıllık) Hedefleyenler: Doğrudan sayfa 146’daki Tablo 4’e gitmeli.

Baraj Sıralamalarını Görmek İsteyenler: Doğrudan sayfa 16’daki Tablo 1B’ye bakmalı. Tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlerin en düşük başarı sırası barajları burada net bir şekilde yer alıyor.

Özel Kontenjanı Olanlar: Okul birincileri, 34 yaş üstü kadınlar, şehit/gazi yakınları sayfa 4 (Madde 2.2); engelli adaylar ise sayfa 6 (Madde 2.3) açıklamalarını mutlaka okumalı. Gözden Kaçmasın YKS sonuçları açıklandı, birinciler Hürriyet’e anlattı: Şampiyonlar böyle başardı Haberi görüntüle

2-Kılavuzda üniversite bölümlerinin yanındaki kodlar ve numaralar ne anlama geliyor?

Kılavuzun en kritik noktası burası. Çoğu aday ilk sayfalardaki puan tablolarına dalar. Önce arkadaki “Özel Koşullar ve Açıklamalar” sütununu okuyun. Adaylar bölümleri seçip listelerine yazıyor ancak sayfa 548’deki “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmını okumayı ihmal ediyor. Bölümün yanındaki özel koşul numarası (örn: 11, 22, 144) size o bölümün hazırlık sınıfını, burs kesilme şartını, kampus lokasyonunu veya özel sağlık/boy-kilo şartlarını söyler. Sayfa 548, tercihinizi kesinleştirmeden önce mutlaka kontrol etmeniz gereken güvenlik filtresidir.

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GENEL KONTENJANA ODAKLANMAYIN

3-Meslek lisesi veya özel eğitim mezunları, ek puanlarını ve özel kontenjanlarını nerede görebilir?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının kendi alanlarının devamı niteliğindeki programlara yerleşirken alacakları ek puanlar sayfa 600 ile 651 arasındaki Tablo 6 serisinde (6A, 6B.1, 6B.2, 6C, 6D) yer alıyor. Hak kaybı yaşamamak adına meslek lisesi mezunlarının bu tablolardaki alan kodlarını kontrol etmesi hayati önem taşır.

4-Kontenjan sütununda sadece toplam kontenjana mı bakılmalı?

Hayır. Kılavuzda okul birincisi, 34 yaş üstü kadın, şehit ve gazi yakınları kontenjanları gibi farklı kontanjan çeşitleri de mevcut. Adayların en sık yaptığı hatalardan biri, sadece “genel kontenjan” sayısına bakarak tercih yapması. Oysa kılavuzdaki kontenjan tablosu, bir programa hangi aday grupları için kaç kişilik yer ayrıldığını ayrı sütunlar halinde gösteriyor. Bu nedenle tüm sütunlar birlikte değerlendirilmeli.

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5-Vakıf üniversitelerini karşılaştırırken sadece burs oranına bakmak yeterli mi?

Kılavuzun son sayfalarında yer alan duyurular kısmında “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri” başlığı bulunuyor. Adaylar ve veliler tercih listesine bir vakıf üniversitesi yazmadan önce hem sayfa 548’deki özel koşulları hem de kılavuzun sonundaki ücret tablosunu mutlaka kontrol etmeli.

6-Başarı sırası şartı bulunan bölümlerde adaylar en çok hangi hatayı yapıyor?

Bu konuda en sık yapılan hata puanlar esas alınarak tercih yapılması. Oysa kılavuzda da açıkça belirtildiği gibi programlarda belirleyici olan puan değil, başarı sırası. Adaylar önce kendi başarı sıralarını, ardından tercih edecekleri program için belirlenen asgari başarı sırası şartını kontrol etmeli. Ayrıca başarı sırası şartı ile geçen yıl oluşan taban başarı sırasının farklı kavramlar olduğu unutulmamalı.

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7-Özel yetenek sınavı ile alan bölümler veya askeri/emniyet odaklı programlar düşünenler nerelere bakmalı?

Özel Yetenek Sınavları: Spor, sanat veya tasarım gibi yetenekle öğrenci alan programlar sayfa 568’deki Tablo 5 ve bu programların koşullarının yer aldığı sayfa 598 üzerinden takip edilmeli.

Askeri ve Emniyet Sağlık Kadroları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde İçişleri veya Milli Savunma Bakanlığı adına öğrenim görecekler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başvuruları için kılavuzun sonundaki (sayfa 750 sonrası) resmi bakanlık duyuruları ve özel başvuru koşulları dikkatle incelenmeli.

ŞU 3 BİLGİYİ KONTROL EDİN

8-Bir programı tercih etmeden önce kılavuzda mutlaka kontrol edilmesi gereken üç bilgi hangisi?

Birincisi, program kodu; çünkü tercih işlemi bölüm adına değil program koduna göre yapılıyor. İkincisi, programın yanındaki ‘Bakınız/Koşullar’ açıklamaları; eğitim dili, hazırlık sınıfı, kampus, sağlık şartı ve benzeri kritik bilgiler burada yer alıyor. Üçüncüsü ise kontenjan ve varsa başarı sırası şartı. Bu üç başlık doğru incelenmeden tercih listesi oluşturulmamalı.

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9-En çok gözden kaçan ama yerleştirmeyi etkileyen ayrıntılar neler?

Adayların en sık yaptığı hatalardan biri de kılavuzu okumadan yalnızca sosyal medyadaki paylaşımlara ya da geçen yılın taban başarı sıralarına bakarak tercih yapmaları. Oysa kılavuz, tercih sürecinin temel başvuru kaynağı. En çok gözden kaçırılan bölüm ise programların yanındaki ‘Bakınız/Koşullar’ açıklamaları oluyor. Eğitim dili, hazırlık sınıfı, sağlık raporu, kampus, staj veya uygulamalı eğitime ilişkin önemli ayrıntılar bu bölümde yer alıyor. Bu nedenle adaylar, tercih etmeyi düşündükleri her programın koşullarını ve açıklamalarını mutlaka okumalı.

10-Hangi ayrıntılar üniversitenin resmi internet sitesiyle birlikte kontrol edilmeli?

Kılavuz tercih sürecinin temel başvuru kaynağı olmakla birlikte bazı bilgilerin üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden de doğrulanması gerekir. Özellikle vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri, bursların devam koşulları, hazırlık sınıfı uygulamaları, kampus bilgileri, yurt olanakları ve çift anadal-yandal imkânları tercih yapmadan önce üniversitenin güncel duyurularıyla birlikte incelenmeli.

BONUS SORU: YA KAYIT YAPTIRAMAZSAM

Kazandıktan sonraki süreç kılavuzda anlatılıyor mu?

Adayların ve ailelerin en büyük endişelerinden biri de yerleştikten sonraki kayıt karmaşası. Kılavuzun Sayfa 9’da başlayan 4. Bölümü’nde yer alan “Yükseköğretim Program larına Kayıt İşlemleri” tam olarak bu kaygıyı gidermek için tasarlanıyor:

-Kayıt için gerekli belgeler sayfa 10’da.

-Hangi durumlarda kayıt yaptı rılamayacağı veya hakkın yanacağı sayfa 11’de adım adım açıklanıyor.