'10,5 milyon vatandaşa kronik hastalık taraması yapıldı'

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık tarama verilerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirildiği ve bu doğrultuda kronik hastalıklarla etkin bir mücadele yürütüldüğü belirtilerek, "Aile sağlığı merkezleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin devreye alınmasıyla birlikte kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında daha etkin bir rol oynuyor. Bu kapsamda vatandaşların farkında olmadıkları kronik hastalıkların taraması yapılıyor; erken teşhis, uygun tedavi ve izlemelerle süreç etkili bir şekilde yönetiliyor" denildi.

'16 MİLYON 220 BİN 598 KRONİK HASTALIK TARAMASI YAPILDI'

Taramalara dair verilerin yer aldığı açıklamada, "8 bin 255 aile sağlığı merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi. Bu kapsamda hizmet alan vatandaşlara toplamda 16 milyon 220 bin 598 kronik hastalık taraması ve 8 milyon 302 bin 787 izlem yapıldı. Yapılan kronik hastalık taramaları kapsamında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. Erken teşhis sayesinde vatandaşlar, kronik hastalıkların komplikasyonları kendilerini etkilemeden müdahale imkanına kavuştu ve tedavi almaya başladı. Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlara ise sağlık hizmeti danışmanlığı verilerek bilinçlendirme çalışması yapıldı. Dünyada ve ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi uzarken, kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bu durum, vatandaşların kişisel sağlığını etkiliyor; toplumsal ve ekonomik bağlamda ülkelere ilave yükler getiriyor. Sağlık Bakanlığı, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli ile vatandaşların kişisel sağlığını korurken, toplumsal ve ekonomik riskleri kontrol altına alan bir rol oynuyor" ifadelerine yer verildi.