10.5 metreye onay

Mimar Sinan’ın 1580 yılında yaptığı Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi’nin duvarlarında çatlaklar oluşunca, 3 yıl önce durdurulan Üsküdar meydanı genişletme projesinin yarım kalan bölümünde çalışmalar yeniden başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından revize edilen ve Anıtlar Kurulu’nun onay verdiği yeni projenin detayları ortaya çıktı. Şemsi Ahmet Paşa Camii ile deniz arasındaki mesafe, 7 metre kadar daha genişletilip, 10.5 metreye çıkarılacak.



TOPBAŞ RAFA KALDIRMIŞTI



İBB tarafından yürütülen proje, caminin denizden uzaklaşması ve tarihi yapının görünümüne uygun olmaması nedeniyle tepki alınca, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, cami önündeki çalışmayı durdurup, projeyi yeniden değerlendirmek üzere rafa kaldırmıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de o kısmın yeniden görüşüleceğini, deniz üzerine teraslamanın ya duba yöntemiyle yapılacağını ya da o bölümün olduğu gibi muhafaza edileceğini söylemişti.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türken, Üsküdar Meydan Genişletme Projesi’nin eksik kalan bölümün yapımına onay veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kurul’a teşekkür etti.