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1 yıllık evli çift depremde hayatını kaybetti

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#Deprem#Kahramanmaraş#Gaziantep
1 yıllık evli çift depremde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 15:50

Gaziantep’te depremde yıkılan binanın enkazında kalan fizyoterapist Fatih Selçuk (28), Konya’da toprağa verilirken, öğretmen eşi Fatma Selçuk'un (27) cenazesi, memleketi Kütahya’ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapan, fizyoterapist Fatih Selçuk ve öğretmen eşi Fatma Selçuk, evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerine ulaştı.

1 yıllık evli çift depremde hayatını kaybetti

Fatih Selçuk’un cenazesi, memleketi Konya Seydişehir’de Yeni Cami’de kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öğretmen eşi Fatma Selçuk’un cenazesi ise memleketi Kütahya’ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

1 yıllık evli çift depremde hayatını kaybetti

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#Deprem#Kahramanmaraş#Gaziantep

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