1 yıllık evli çift depremde hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapan, fizyoterapist Fatih Selçuk ve öğretmen eşi Fatma Selçuk, evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerine ulaştı.
Fatih Selçuk’un cenazesi, memleketi Konya Seydişehir’de Yeni Cami’de kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öğretmen eşi Fatma Selçuk’un cenazesi ise memleketi Kütahya’ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.