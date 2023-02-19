1 yıl yardımlara devam

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AFAD’ın öncelikli ihtiyaç listesinin sürekli güncellendiğine dikkat çeken yetkililer, yardımların buna göre yapılmasının önemini vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yardımların bir yıl boyunca devam etmesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında şunları söyledi:

ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ

“Bir ara çok büyük bir gönderim söz konusu oldu. Sonra galiba bu araç yoğunluğu görülünce biraz duralım anlayışı oluştu. Burada insanlar işlerini kaybettiler, evlerini kaybettiler. 1 yıl boyunca bu yardımların buraya devam etmesi gerekir. Devlet kendi kaynaklarından bu süreci yönetecektir. Özellikle gıda yardımı, çünkü bu süreç en az 1 yıllık. Kuru gıda ve koli gıdaya, hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Buralarda konteyner, çadır göndermek isteyenler barınmada yardımcı olmak isteyenler olabilirler. Elbette ki kitaplara ihtiyaç var, çadır kentlerde kütüphaneler kuruyoruz. Giysiye ihtiyaç var ama ikinci ele yok. Biz orayı bir yaşam alanına döndürüyoruz. Konteyner kentlerde de aynısı olacak. Bölgede güvenlik kapasitesi üçe katlandı. Çamaşırhane ihtiyacımız var, aynı zamanda ilk önce elimizdeki bütün tuvaletleri sevk ettik.”

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Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, depremzedeler için hem nakdi hem de ayni yardımların devam etmesini isterken, yardımseverleri sahte hesaplar konusunda uyardılar.

SAHTE HESAPLARA DİKKAT

Yetkililer, AFAD, Kızılay, dernekler üzerinden yapacakları yardımları, resmi siteleri üzerinden ilan edilen bağış hesaplarına yapmalarını istediler. Yetkililer, yurtiçi ve yurtdışından yardım yapacak kişilerin AFAD, Kızılay ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın resmi sitelerinde ilan ettikleri güncel ihtiyaç listelerini takip ederek gerçek ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması konusunda hassas olunması gerektiğine dikkat çektiler.

GIDA KOLİSİ İLK ihtiyaç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öncelikli olan ihtiyaçları şöyle sıraladı:

* Gıda kolisi

* Hijyen malzemeleri

* Çadır

* Konteyner

* Giysi