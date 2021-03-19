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Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

1 yıl önce tanıştı, hayatı kâbusa döndü! 'Öldürülmekten korkuyorum'

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1 yıl önce tanıştığı Çağkan Abdullah Devecioğlu'ndan şiddet gören ve hayatı kâbusa dönen kadın şikayetçi oldu, zanlı tutuklandı ancak bu durum kısa sürdü. Devecioğlu'nun tahliye olmasıyla genç kadın "Ben öldürülmekten korkuyorum. Ailemin, çocuklarımın bir şey gelmesinden endişeleniyorum" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre 2 çocuk annesi kadın Çağkan Abdullah Devecioğlu ile 1 yıl önce tanıştı ve hayatını kâbusa döndü. Genç kadın, "İlk başlarda şiddet uygulamaya başlamıştı bana. Ayrılma kararı aldım, ayrılmak istediğimde daha fazla hırçınlaştı" dedi.

1 yıl önce tanıştı, hayatı kâbusa döndü Öldürülmekten korkuyorum

Saldırgan genç kadını defalarca öldüresiye darp etti ve darp ettikten sonra o halinin görüntüsünü kaydetti. Genç kadın kurtulmak için her şeyi yaptı ancak başaramadı. Genç kadın, "Kendisinden kaçamıyordum çünkü telefonuma bir sistem yüklemiş, bulunduğum yerde muhakkak beni buluyordu" dedi.

1 yıl önce tanıştı, hayatı kâbusa döndü Öldürülmekten korkuyorum

TUTUKLANINCA RAHAT NEFES ALDI AMA TAHLİYE OLDU

Genç kadın gördüğü şiddet dayanılmaz hale gelince şikayette bulundu. O saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı, genç kadın rahat bir nefes aldı ancak bu durum kısa sürdü.  Zanlı cezaevinden tahliye edildi. Genç kadın, "Ben öldürülmekten korkuyorum. Ailemin, çocuklarımın bir şey gelmesinden endişeleniyorum" dedi.

1 yıl önce tanıştı, hayatı kâbusa döndü Öldürülmekten korkuyorum

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