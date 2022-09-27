1 yıl geçici İhraç cezası

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Özcan, belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Parti’li Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” sözleri ve kendisini protesto edenlere odasının penceresinden dans ederek karşılık vermesi nedeniyle disipline sevk edilmişti. Özcan daha önce de uyarı cezası almıştı.

ADAYLIĞI TEHLİKEDE

Özcan’ın, yerel seçimlerde CHP’den adaylığının mümkün olamayacağı belirtilirken karara itiraz etme, itirazının geri çevrilmesi halinde de yargıya gitme hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre CHP Parti Meclisi cezayı bağışlayabilir.