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1 yıl geçici İhraç cezası

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#Tanju Özcan#CHP#İhraç
1 yıl geçici İhraç cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın oy birliğiyle 1 yıl süreyle geçici ihracına karar verdi.

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Özcan, belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Parti’li Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” sözleri ve kendisini protesto edenlere odasının penceresinden dans ederek karşılık vermesi nedeniyle disipline sevk edilmişti. Özcan daha önce de uyarı cezası almıştı.

ADAYLIĞI TEHLİKEDE

Özcan’ın, yerel seçimlerde CHP’den adaylığının mümkün olamayacağı belirtilirken karara itiraz etme, itirazının geri çevrilmesi halinde de yargıya gitme hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre CHP Parti Meclisi cezayı bağışlayabilir.

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#Tanju Özcan#CHP#İhraç

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