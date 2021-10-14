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1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı!

#Esenler#Otopark#Otomobil
1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı

Esenler'de otomobilin içerisinde kilitli kalan bir yaşındaki Nedim isimli bebeği itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, öğle saatlerinde Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi.

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Siteye ait kapalı otoparka gelen kadın, bebeğini araçta bırakarak, otomobilin kapılarını kapattı. Kadın otomobilin yanındayken, bir yaşındaki bebek de elindeki otomobil anahtarıyla oynadı, otomobilin kapılarını kilitledi. Annesi büyük panik yaşarken, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, annesi ise küçük Nedim'in dikkatini çekerek, oyalamaya çalıştı.

1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı

Yedek anahtarı da bulunmayan otomobilin camını kıran itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından bebeği araçtan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan bebek annesine teslim edildi.

1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı

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#Esenler#Otopark#Otomobil

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