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1 yaşındaki bebeğin şüpheli ölümü: Anne ve babası gözaltına alındı

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#Konya#Kulu#Bebek
1 yaşındaki bebeğin şüpheli ölümü: Anne ve babası gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 14:04

Konya'nın Kulu ilçesinde ailesi tarafından acil servise götürülen 1 yaşındaki bebeğin ölü olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden yabancı uyruklu çift, henüz ismi konulmayan ve kimliği çıkarılmayan 1 yaşındaki erkek çocuklarını Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Yapılan muayenesinde erkek bebeğin ölü olduğu anlaşıldı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi. Bebeğin anne ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Hastane morguna kaldırılan bebeğin cenazesi daha sonra ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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#Konya#Kulu#Bebek

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