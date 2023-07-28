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1 yaşında Eylül Ada evde mahsur kaldı: İtfaiye ekipleri kurtardı

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#Eylül Ada#Kütahya#Ev
1 yaşında Eylül Ada evde mahsur kaldı: İtfaiye ekipleri kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 08:44

Kütahya'da daire kapısının kapanması sonucu içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Eylül Ada, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Dumlupınar Mahallesi Karakeçeli Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan Feride Akdaş, dışarı çıktığı sırada daire kapısı bir anda kapanınca 1 yaşındaki Eylül Ada içeride kaldı. Daire kapısını açamayan Akdaş’ın ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 yaşında Eylül Ada evde mahsur kaldı: İtfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin cam balkonuna ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeri girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren Feride Akdaş, kızı Eylül Ada’ya ulaştı. Eylül Ada’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Akdaş ekiplere teşekkür etti.

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#Eylül Ada#Kütahya#Ev

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