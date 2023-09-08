1 turistin öldüğü 10 turistin de yaralandığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi.

Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen 06 CME 531 plakalı beton mikserinin 07 NYF 35 plakalı kamyonete, onun da önündeki 07 HHD 79 plakalı safari cipine çarptığı belirlendi.

Devrilen safari cipinde olan Polonya uyruklu turist T.P.K. (33) yaşamını yitirdi. Yaralanan cip sürücüsü ile 1'i çocuk 9 turistin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; tünel çıkışında beton mikserinin kamyonete, onun da safari cipine çarptığı, daha sonra cipin devrildiği anlar yer aldı.