×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

1 turistin öldüğü 10 turistin de yaralandığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Alanya#Antalya#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 20:37

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken 9 turist yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi.

Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen 06 CME 531 plakalı beton mikserinin 07 NYF 35 plakalı kamyonete, onun da önündeki 07 HHD 79 plakalı safari cipine çarptığı belirlendi.

Devrilen safari cipinde olan Polonya uyruklu turist T.P.K. (33) yaşamını yitirdi. Yaralanan cip sürücüsü ile 1'i çocuk 9 turistin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; tünel çıkışında beton mikserinin kamyonete, onun da safari cipine çarptığı, daha sonra cipin devrildiği anlar yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanya#Antalya#Kaza

BAKMADAN GEÇME!