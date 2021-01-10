1 tonluk kapıyı çaldılar

Çorlu Belediyesi çalınan kapının yerine yenisini yaptırdı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Daha büyükşehir olmadan hem çevre duvarları hem de panel çitleri ile kapı yapılmıştı. 1.5- 2 yıl önce etrafına korumak için yaptırdığımız ferforjeler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinci kez tekrar çalındı, üzülmemek mümkün değil” dedi.