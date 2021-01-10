MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri1 tonluk kapıyı çaldılar
GeriGündem 1 tonluk kapıyı çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YİRUN - Şafak TAŞOYAR / DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1 tonluk kapıyı çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 tonluk kapıyı çaldılar
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerindeki Çorlu Belediyesi tarafından 2014 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle bakıma alınıp etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklar ile çevrelenen 250 yıllık tarihi Musevi Mezarlığı’nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2’nci kez çalındı. Şikâyet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorlu Belediyesi çalınan kapının yerine yenisini yaptırdı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Daha büyükşehir olmadan hem çevre duvarları hem de panel çitleri ile kapı yapılmıştı. 1.5- 2 yıl önce etrafına korumak için yaptırdığımız ferforjeler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinci kez tekrar çalındı, üzülmemek mümkün değil” dedi.

1 tonluk kapıyı çaldılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle