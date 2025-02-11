1 ton etil akolü nakliye aracına gizlemişler... Sahte içki kâbusu büyüyor: Ölü sayısı 38’e çıktı

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Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle yaşanan ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33’ten 38’e yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 17’den 19’a çıktı. Öte yandan sahte içkiyi üreten ve tüketenler de tespit edilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda filyasyon ekibi kuruldu. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık tarafından incelemeye alındı. İletişime geçenler üzerinden de araştırma yapılıyor. Ankara’da sahte içkiyi satan kişinin de Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısının da 20’den 32’ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Samsun Atakum’da da polis ekipleri bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Evden eve nakliye aracı görüntüsü verilen kamyonette, bir kısmı beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına gizlenmiş, bir kısmı ise kolilere konulmuş 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü H.İ.S. (51), gözaltına alındı.

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İstanbul Zeytinburnu’nda ise sahte içki satıldığı tespit edilen Veliefendi ile Sümer mahallelerindeki 2 işyerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.