'1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddialarına Darphane'den yalanlama

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir açıklama yapılması zaruri görülmüştür.

Darphane, Türkiye'nin madeni para ihtiyacını, arz/talebi dengeleyecek şekilde sorunsuz ve kesintisiz olarak karşılamaktadır

Darphane tarafından üretilen madeni paralar, yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluşmaktadır.

Madeni alaşımda kullanılan Bakır, Çinko ve Nikel metallerinin fiyatları küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kalmış, bu durum dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturmuş ve piyasaların tekrar dengeye oturması ile madeni para üretim maliyeti ile nominal değerler tekrar dengelenmiş durumdadır.

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*Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır. Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır.

Ayrıca, madeni paraların ne şekilde ve nasıl üretileceği 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımlarını elde etmek için eritmeye kalkanlar ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "