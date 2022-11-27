Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddialarına Darphane'den yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Madeni Para#1 TL#Darphane
1 TLnin maliyeti 3 TL oldu iddialarına Darphaneden yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 13:41

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 1 TL'nin üretim maliyetinin 3 TL olduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Haberin Devamı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir açıklama yapılması zaruri görülmüştür.

Darphane, Türkiye'nin madeni para ihtiyacını, arz/talebi dengeleyecek şekilde sorunsuz ve kesintisiz olarak karşılamaktadır
Darphane tarafından üretilen madeni paralar, yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluşmaktadır.

Madeni alaşımda kullanılan Bakır, Çinko ve Nikel metallerinin fiyatları küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kalmış, bu durum dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturmuş ve piyasaların tekrar dengeye oturması ile madeni para üretim maliyeti ile nominal değerler tekrar dengelenmiş durumdadır.

Haberin Devamı

*Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır. Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır.

Ayrıca, madeni paraların ne şekilde ve nasıl üretileceği 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımlarını elde etmek için eritmeye kalkanlar ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Gözden Kaçmasın

Karadeniz gazından müjdeli haber Bakan Dönmez: İlk veriler pozitif geliyorKaradeniz gazından müjdeli haber! Bakan Dönmez: İlk veriler pozitif geliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Madeni Para#1 TL#Darphane

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası