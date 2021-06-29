1 Temmuz öncesi İstanbul Sözleşmesi savunması

Yedi sayfalık savunmada, davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu” savunularak, reddedilmesi talep edildi. Savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nin 80. maddesine göre, taraflardan herhangi birinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle herhangi bir zamanda sözleşmeyi kendisi bakımından feshedebileceği vurgulandı.

Savunmaların alınmasının ardından Danıştay 10. Dairesi’nin kısa bir süre içerisinde önce yürütmeyi durdurma, sonra davalar konusunda karar vermesi bekleniyor. Danıştay’a gönderilen savunma ana hatlarıyla şöyle:

ÇEKİLME HUKUKİ EKSİKLİĞE YOL AÇMAYACAKTIR: Ülkemizin bahse konu sözleşmeden çekilmesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacaktır.

YARGI YOLU KAPALI: Cumhurbaşkanı’nın devletin başı sıfatıyla yaptığı ve devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlerine karşı yargı yolunun kapalı olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Feshedilme işlemi, dava konusu işlemde, yürütme organının uluslararası ilişkiler çerçevesinde yaptığı bir işlem olup, yargı denetimine tabi değildir.

YETKİ CUMHURBAŞKANI’NDA: Dava konusu Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanı’nın yetkisine tabi bir işlem olup, yargı denetimi kapsamında görülmesi mümkün değildir, kararın, iptal kararına konu edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla davanın bu yönden öncelikle reddi gerekmektedir. Sözleşmenin feshinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasamıza aykırılık bulunmamaktadır.”

Sözleşmeden çekilme süreci 1 Temmuz’da tamamlanıyor.

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