Turgay İPEK / DHA
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1 teleskop 7 TIR ile geldi
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenen ve Palandöken’deki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri’nde inşasına başlanan gözlemevine yerleştirilecek teleskop, İtalya'da 4 yıl süren yapım çalışmalarının ardından Türkiye’ye gönderildi.
Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat’ta Erzurum’a yola çıkarılan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskopu, parçalar halinde 7 TIR ile Erzurum'a getirildi.