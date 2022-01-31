1 Şubat'ta hava nasıl olacak? İşte 1 Şubat Salı günü il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, (Ankara ve Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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