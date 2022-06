1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan küçük ölçekli bir çalışmada yeni bir ilaç, rektum kanserine karşı dikkate değer sonuçlar verdi. Çalışmanın sonuçlarına göre monoklonal antikor olan dostarlimab adı verilen ilaçla tedavi edilen 12 rektum kanseri hastanın her birinde tümörler yan etki olmadan kayboldu. Tedaviden 6 ay sonra bile 12 hastanın hiçbirinin rektumlarında tümör kanıtı görülmedi. Kanser araştırmacıları, bunun kanser tarihinde ilk kez gerçekleştiğini söylerken, sonuçların daha büyük çalışmalarda tekrarlanması gerektiğine karar verdiler.