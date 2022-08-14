1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

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Çoğu kadın memeler belirginleşmeye başladığı andan itibaren sütyen giymeyi tercih eder. Bunun nedenlerinden biri kıyafetlerin içinde kendimizi daha rahat hissetmek, bir diğer nedeni ise memelerin erken sarkmasını engellemek…

Geçtiğimiz yıllarda Fransa’daki Besançon Üniversitesi’nden spor tıbbı uzmanı Profesör Jean-Denis Rouillon, yaptığı 15 yıllık bir çalışma sonucunda sütyenlerin göğsü desteklemediğini, bel ağrısına iyi gelmediğini ve erken sarkmayı engellemediğini ortaya atmıştı. Yani sütyenlerin ne tıbbi ne fizyolojik ve ne de anatomik anlamda bir faydasının olduğu, hatta eğer sütyen kullanılmazsa memelerin kendini desteklediği ileri sürüldü.

15 yıl süren araştırma boyunca yaşları 18 ile 35 yaş arasında olan 330 kadının memeleri, araştırma süresince düzenli olarak ölçüldü. Sütyen takmayan gönüllülerin meme uçlarının bir önceki seneye göre 7 milimetre daha yukarıda olduğu gözlemlendi. Üstelik sütyen takmayanların memelerinin daha sıkı olduğu ve bu bölgedeki çatlakların da azaldığı kaydedildi. Araştırmacılar, sütyenlerin zaman içerisinde memeleri destekleyen kasları zayıflattığını, sütyen takılmadığında bu kasların daha aktif çalıştığını vurguladı.

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Prof. Dr. Rouillon, "Bütün kadınlara sütyen giymemelerini önermek oldukça yanlış ve tehlikeli bir söylem olur" dedi ve araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Tıbbi, psikolojik ve anatomik açıdan bakıldığında memeleri yerçekiminden mahrum bırakmanın pek de bir faydası yok. Aksine sütyen takmak memelerin güçsüzleşmelerine neden olabiliyor."

Bu araştırma tabii ki sütyenlerin tamamen gereksiz olduğunu anlamına gelmemeli. Ne var ki Meme Kanseri Araştırma Vakfı'nın Kurucusu Dr. Susan Love da sütyen takmanın yaygın bir mit olduğu görüşünde. Love, “Memelerin doğası gereği sallanması, hareket etmesi gerekir, bu sayede kan dolaşımı rahatlar ve dokular daha sağlıklı hale gelir” dedi.

Peki gerçekten bu araştırmaların ortaya attığı gibi sütyen takmak memelerin sarkmasına mı neden oluyor? Yıllardır taktığımız sütyenlerle meme sarkmasını daha da mı çabuklaştırıyoruz? Uzmanlara sorduk…

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GECE GÜNDÜZ SÜREKLİ SÜTYEN TAKMAYIN

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esra Çelik

Kadınlığın simgesi olan memeler, temelde meme bezleri, süt kanalları ve meme cildinden alttaki kaslara uzanan Cooper bağlarından oluşur. Meme dokusunu dik tutmaya yarayan tek oluşum bu bağlardadır. Bu bağlar bazı kişilerde zamanla gevşeyip uzayarak, meme dokusunun kas üzerindeki yerinden ayrılarak sarkmasına sebep olabilir. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda sütyen kullanımının memenin sarkmasını hızlandırdığı, bağların güçlenmesine izin vermediği yönünde sonuçlar elde edilse de bu konunun bilimsel olarak kanıtlanabilmesi için daha çok araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum.

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Kilo alıp vermeler ve emzirme gibi sebeplerle oluşabilecek sarkmayı kısmen de olsa sütyen kullanımının engelleyebileceğine inanıyorum. Ancak gece gündüz sürekli kullanılan sütyen, meme dokusundaki kan dolaşımının ve lenfatik akımın azalmasına, bozulmasına sebep olarak memenin sağlıksız olmasına sebebiyet verebilir. Özellikle meme kanserine yatkınlık olan kişilerde hastalığı tetikleyebilir. O sebeple geceleri sütyen kullanılmamalı. Meme dokusunun kan dolaşımının ve lenfatik akımının rahat olmasına izin verilmeli. Hatta sabah ilk kalkıldığında işe gidene kadar sütyensiz hareket etmek dolaşımın daha da hızlanması için iyi olabilir. Ancak sabah yapılan sıçramalı spor faaliyetleri, ip atlama gibi durumlarda sütyen kullanımı memenin alttaki kastan ayrılıp sarkmasını önlemek için oldukça önemli.

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VÜCUT ANATOMİSİNE UYGUN OLMAYAN SÜTYENLER SARKMA POTANSİYELİNİ ARTIRIR

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven

Tabii ki deri kalınlığı, deri elastikiyeti, kolajen yapısı, dokuları oluşturan yapıların sağlamlığı gibi kriterler her bireyde birbirinden farklıdır. Her bireyin kendine özgü bir yapısı bulunur. Bunun dışında memelerde sarkmayı etkileyen önemli parametrelerden bir tanesi de memelerin büyüklüğüdür. Büyük memelerde yer çekimiyle ortaya çıkan doku sarkması çok daha hızlı olabilir. Bunun önüne geçebilmek çok da kolay değildir.

Memelerin iç dolgusunu oluşturan iki önemli yapı vardır. Yağ dokusu ve meme bezleri. Meme bezleri bazı kadınlarda çok daha fazla ve baskındır. Bu tip yapıdaki memeler daha sert ve daha sıkı olur. Yağ dokusu ağırlıklı memelerde ise daha yumuşak ve gevşek bir yapı görülür. Yani sütyen kullanımına bireyin yapısına ve doku elastikiyetine göre karar verilmesi gerekir.

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Özellikle biz hekim olarak büyük memeli bireylerde eş zamanlı olarak doku desteği de yetersizse yer çekiminin tersine, memeleri desteklemek için uygun ebat ve yapıdaki sütyenlerin kullanımını öneririz. Sütyen seçimi yapılırken omuz desteğinin doğru bir şekilde kullanılması ve ağırlığın geniş alanlara yayılarak belirli noktalara basınç oluşturmaması dikkate alınmalı. Omuzlarda çökme veya basınç oluşturmayan sütyenlerin seçilmesi hem daha ergonomik bir vücut yapısı sağlar hem de yerçekiminin etkisine karşı koyabilme yeteneğini artıran bir dış destek sağlar.

DOĞRU SÜTYEN BİLİNCİ OLMALI

Vücut anatomisine uygun olmayan, ergonomik yapısı vücutla bütünleşmeyen sütyenlerin kullanılması memeleri desteklemek yerine sarkma potansiyelini artırabildiği gibi göğüs kaslarında da zayıflamaya yol açabilir. Orta ve küçük memeli bireylerde sıkı bir doku yapısı varsa bu bireylerde sütyen kullanımı gerekmeyebilir.

Sonuç olarak memelerde sarkmayı etkileyen birçok faktörün olduğunu bunun sadece sütyen kullanıma bağlı olmadığını söylemek tamamen bilimsel bir yaklaşım olur. Bu nedenle, kişilerin doğru sütyen kullanımının bilincinde olmaları önemli.

Memenin ağırlığını yeterince desteklemeyen sütyenler göğüs kaslarında tembelleşmeye yol açabilir. Ancak doğru seçilen ergonomik sütyenler kişilere günlük hareketlerinde rahatlık ve konfor sağlar.

GÖĞÜS KASI ÇALIŞMAK MEMELERİ DİKLEŞTİRMEZ

Burada yanlış olarak bilinen diğer bir durum da göğüs kaslarının spor veya farklı yöntemlerle sıkılaştırılması sonrası memelerin dikleşebileceği inancıdır. Kadınlarda göğüs kası çalışmak memelerin dikleşmesini etkilemez. Bundan dolayı sütyen takılmayarak göğüs kaslarının güçlü kalabileceği ve memelerin buna bağlı sarkmayacağı teorisinin de doğru olmadığının altını çizmek istiyorum.

Yatar durumdayken yerçekimin memeler üzerindeki aşağıya doğru çekim etkisi ortadan kalkar. Çok büyük ve gevşek meme yapısına sahip olan kadınlarda, yatar durumda büyük memeler rahatsızlık verip konfor kaybı oluşturuyorsa, rahatsızlığı ortadan kaldıran, konforlu sütyen kullanımını önerilir.

Gün içinde farklı yerlerde zaman geçirirken sütyenli veya sütyensiz olmak kişilerin kendi tercihidir. Ben kişilere nasıl rahat hissediyorlarsa öyle davranmalarını tavsiye ederim. Evde sütyensiz rahat hisseden kişilere bir önerim de evdeki tüm zamanı sütyensiz geçirmek yerine, aynı rahatlığı bulabilecekleri konforlu, ergonomik sütyenlerle kombine bir düzen kurmaları. Bu uzun dönemde daha sağlıklı bir seçenek.

Kadınlarda emzirme döneminde sütle dolup ağırlaşan memelerin uygun sütyenle desteklenmesi de önemli bir ayrıntı. Zira emzirme döneminde desteksiz bırakılan memelerde dolgunluk ve buna bağlı çeşitli enfeksiyonlar oluşabilir.

SÜTYEN KULLANIMINI GÖĞÜSLERDEKİ YAŞLANMA VE ŞEKİL KAYBINI ÖNLEMEZ

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

Çoğu kadın sütyen giyer çünkü sütyenin destek sağladığına ve memelerini genç ve sağlıklı tuttuğuna inanır. Ancak bu kadınlar için uzun bir günün sonunda eve dönüp sütyenlerini çıkarmaktan daha iyi bir his yoktur. Bununla birlikte, bilim insanları son zamanlarda sütyen giymek için somut bir neden olmadığını keşfetti. Hatta yukarıda sözü geçen araştırma, sütyen takmamanın kadınlar için daha faydalı olduğunu ileri sürüyor, hareketin, memelerdeki kan dolaşımını artırdığını ve dokuları kuvvetlendirdiğini belirtiyor.

Görünüşe göre, sütyen kullanmamak meme dokusunu destekliyor. Küçük yaştan itibaren sütyen takmak ise göğsü desteklemeye, sırt ağrısını azaltmaya veya meme sarkmasını önlemeye yardımcı olmuyor.Dahası sütyenler aslında memelerin büyümesini veya doğal dikliğini korumasını engelliyor.

Bununla birlikte, sütyenler kültürel normlara ve yerel güzellik standartlarına dayalı estetik amaçlarla bağlantılı sayısız nedenden dolayı giyilir. Sütyen takmaya yönelik tutumlar kadınlar arasında farklılık gösterir. Sütyen bazıları için günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesiyken, diğerleri için bir güçlükten başka bir şey değildir. Bilim, sütyen takmaya yeni başlayan genç kadınlara bunu yapmak için gerçek bir neden olmadığını söylüyor. Hatta, sütyen takmamak genç kadınlar için daha faydalı olabilir çünkü kolajen üretimini ve elastikiyetini artırabilir.

Vücuttaki yaşlanma belirtileri yaş, aşırı kilo, beslenme ve yaşam tarzına göre farklılık gösterir. Sütyen kullanımı memelerdeki yaşlanma ve şekil kaybını önlemeye yardımcı olmaz. Doğum, emzirme, yaşlanma, kilo alıp verme gibi faktörler meme estetiği üzerinde etkili roller oynar.