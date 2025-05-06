1 saat 45 dakika bekledi saldırdı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 9 Mayıs 2004 tarihinde 2 çocuğunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan Selçuk Tengioğlu, 16 yıl kaldığı cezaevinden 2020’de ‘şartlı tahliye’ oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a gelen, Taksim civarında bulaşıkçılık ve boyacılık yapan Tengioğlu, bir süreliğine Alanya’ya gitti, 2 yıl önce tekrar İstanbul’a döndü. Tengioğlu, Taksim’de Kalyoncu Kulluğu Caddesi’ndeki bir apart otele yerleşti. 2 yıldır bu apart otelde kalan saldırgan son olarak aylık 4 bin liraya anlaştığı oda ücretini düzenli olarak ödüyordu.

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KAHVALTISINI YAPIP GİTTİ

Saldırgan Tengioğlu, önceki sabah da otelinden çıkarak kahvaltı için 5 dakika uzaklıktaki Taksim Centre Hotel’e gitti. Burada kahvaltısını yapan Tengioğlu, daha sonra yürüyerek Taksim Meydanı’da bulunan AKM’nin önüne geldi. Tengioğlu, Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törenden ayrılan Özgür Özel’in yanına giderek yumruk attı ve olay yerinde gözaltına alındı.

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CHP Lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde “Saldırı niyetim yoktu, görünce sinirlerime hâkim olamadım” dedi. Ancak CNN Türk’ün görüntüleri, saldırının planlı olduğunu, saldırganın 105 dakika bu anı beklediğini ortaya koydu.





Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katılmak için AKM’ye doğru yürürken saldırgan da görüntüye giriyor. Tengioğlu, polis bariyerlerinin arkasından Özel’e bakıyor. Özel gazetecilere açıklama yaparken saldırgan da hareketleniyor. Bariyeri aşıp Özel’e doğru yürüyor. Özel açıklamasını tamamlayıp, AKM’ye girmek için yürümeye başlayınca saldırgan bir kez daha görüntüleniyor.

Özgür Özel’in AKM’ye girişi esnasında çekilen görüntülerde Tengioğlu’nun Özel’in yakınında korumalardan birkaç adım ötede durması da dikkat çekiyor. Saldırgan, Özgür Özel’in 1.5 metre kadar sağında, ellerini bağlamış ve soğukkanlı bir halde CHP Lideri’ne bakıyor. Bu sırada saat 10.40-10.45 civarı.

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AKM’ye girip Sırrı Sürreyya Önder’e veda törenine katılan CHP Lideri, çıkışta bir yandan yürüyüp bir yandan çevresindekilerle konuşurken Selçuk Tengioğlu bu kez ona doğru yöneliyor ve hırsla yumruğunu savuruyor. Saldırının olduğu saat 12.30 civarı. Selçuk Tengioğlu 1 saat 45 dakika AKM önünde saldırı için fırsat kolluyor.

‘OTOPARK’ TARTIŞMASI

Saldırının ardından, Özgür Özel’in aracının AKM otoparkına alınmadığı öne sürüldü. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in talimatıyla Özgür Özel’in protokol aracının otoparka alınmadığı iddialarını yalanlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” diye açıklama yaptı.

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ÇELİK: ISRAR ETTİK

Emniyetin açıklamasını sosyal medya hesabından yalanlayan CHP İl Başkanı Özgür Çelik ise “İşin gerçeği şöyledir, Genel Başkanımız Ankara’dan kara yoluyla 1 saat önce cenaze töreninin yapılacağı alana gelmiş, AKM’nin tam karşısındaki otelde tören saatini beklemiş ve törene yürüyerek geçmiştir. Genel Başkanımız AKM içerisinde törendeyken ekibi tarafından aracının otoparka alınması ısrarla talep edilmiş, bu konuda tartışma yaşanmasına rağmen, saldırının gerçekleştiği ve başka siyasi partilerin araçlarının alındığı protokol alanına Genel Başkanımızın aracı alınmamıştır” dedi.

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KUŞKU UYANDIRMAKTA

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de MYK sonrası yaptığı açıklamada otopark tartışmalarıyla ilgili şunları kaydetti: “İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek, Genel Başkanımızın aracını protokolün araçlarının alındığı otoparka almıyor. Biz ne İçişleri Bakanlığı’nı ne emniyeti ne bir siyasi partiyi ne de polisimizi suçlamıyoruz. Ancak kurumlar içerisinde bu saldırıyı kolaylaştıran kişiler olabilir. Emniyet İl Müdür Yardımcısının tavrı da bu konuda çok ciddi bir kuşku ve şüphe uyandırmakta. İçişleri Bakanlığı tarafından da bir mülkiye müfettişi ya da bir müfettiş heyeti görevlendirilip bu kişinin sorgulanması ve bu konunun açığa çıkarılması gerektiğini ifade ediyorum. CHP olarak bu şahıs hakkında hukuki başvurular yapıldı.”

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KİMSEDEN PARA ALMADIM

CHP Lideri Özgür Özel’e AKM çıkışında yumruklu saldırı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde kimseden para almadığını söyleyen Tengioğlu’nun hesabında 380 bin lira çıktı. Emniyette baro tarafından görevlendirilen avukat eşliğinde ifade veren Selçuk Tengioğlu, mesleğinin sorulması üzerine, kartonpiyer ustası olduğunu, lokantada gündelik işçi olarak çalıştığını aylık gelirinin ise 4 bin 645 TL olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2-2.5 yıldır 34 Taksim Pansiyon isimli apart otelde isimlerini bilmediği 2 kişiyle kaldığını belirten Tengioğlu Taksim’e vakit geçirmek ve iş aramak amacıyla çıktığını ve kalabalığı görünce Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin getirileceğini öğrendiğini belirtti. Tengioğlu “Atatürk Kültür Merkezi’ne(AKM) doğru yürüdüm. AKM içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o duygusal yapı içerisinde kendimi kaybedip yüzüne tokat vurdum. Tokat vurmamdaki sebep Özel’in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel eylemdir” dedi.

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HESABINDA 380 BİN TL

İfadesinin devamında saldırının planlı bir eylem olmadığını ve hiç kimseden para almadığını belirten Tengioğlu, “Anlık gelişen refleks sonucu gerçekleşmiştir. Kimse bana para vermedi, kendi başıma yaptığım olaydır. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra tasarruf amaçlı biriktirdiğim bankada 380 bin lira civarında param bulunmaktadır. Para vadeli olarak durmaktadır” dedi.

MASAK VE HTS KAYITLARI

Dün savcılığa sevk edilmesi beklenen Selçuk Tengioğlu hakkındaki gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Soruşturma kapsamında, Tengioğlu’nun irtibatlarına, olayda azmettiren bir kişi ya da kişilerin olup olmadığı araştırılıyor. Savcılık Tengioğlu’nun MASAK ve HTS kayıtlarını talep etti. Tengioğlu’nun emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Saldırgan Tengioğlu’nun kaldığı apart otelin sahibi soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağırıldı. Otel de ruhsatsız olduğu belirlenince mühürlendi. Tengioğlu’nun 2 yıldır otelde kaldığını belirten apart otel görevlisi, “Gece gelip gündüz çıkıyordu. Agresif tavırları vardı, tehlikeli birine benziyordu” dedi.





İki çocuğunu öldüren, 16 yıl cezaevinde kalan Selçuk Tengioğlu’nun ‘şartlı tahliye’ edildikten sonra Adana’da bir süre psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili bir polis başmüfettişi görevlendirerek süreci yerinde takip etmesi için Cinayet Büro Amirliği’ne gönderdi.

BELEDİYEDEN YARDIM ALIYORMUŞ

Beyoğlu’nda ikamet eden Selçuk Tengioğlu 2024 yılında belediyeye başvurarak herhangi bir gelirinin olmadığını beyan etti ve destek talebinde bulundu. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi’nce yapılan incelemelerde beyanın doğru olduğu tespit edildi ve kullandığı sisteme 250 puan tahsis edildi. Tengioğlu, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca puan sistemiyle alışveriş yapabildiği sosyal destek programına dahil edildi ve bu sistemi 2024 yılından itibaren kullanmaya devam etti.

KIZI CHP’Yİ ARAYIP ÜZÜNTÜSÜNÜ BİLDİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun yurtdışındaki kızının CHP Genel Merkezi’ni arayıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirttiğini aktardı. Başarır, “Aradı, çok üzgün olduğunu ve yaşadıklarını anlattı. O çocuğumuz da bu adamın mağduru. İki kardeşini toprağa verdi, kendisi yurtdışına çıktı. O çocuğun tek şansızlığı öyle bir babası olması” dedi.

ÖZEL’İN AİLESİNE TEHDİDE 1 GÖZALTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran S.T’nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel’in ailesine yönelik tehditlerde bulundu. Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı.