1 pazar 4 mevsim

Hatay’ın Antakya ilçesinde önceki gece boyunca sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Kuzeytepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir köprüdeki asfaltta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi.

Amik Ovası’ndaki bazı tarlalar su altında kalırken, Samandağ ilçesinde oluşan hortum ise deniz kıyısındaki bazı evlerin çatılarını uçurdu. Tarlası su altında kalan çiftçi Mustafa Kaplan her yıl yağan sağanakta tarlaları su bastığını dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

ASİ NEHRİ TAŞTI

Arsuz ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağındaki bazı kayıklar da şiddetli fırtınadan zarar gördü. Balıkçıların denize dökülen yüklü miktarda ağı kullanılamaz hale geldi. Samandağ ilçesinde ise sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Nehrin denize döküldüğü kıyıda odun yığınları oluştu. Kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çok sayıda vatandaş, sahile akın ederek odunları topladı.

Sağanak nedeniyle Arsuz’da zarar gören tarlalarda ve balıkçı barınağında incelemelerde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, zararların devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

GÜNEYDOĞU KARLI

Akdeniz’in yüksek kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da ise kar yağışı etkili oldu. Antalya ve Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Mersin’in Erdemli ilçesinde, kısıtlama öncesi yaylaya çıkan vatandaşlar, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte dönmek istedi. 4 otomobil, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Otomobillerdeki 8 kişi 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Öte yandan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Mardin’de de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

GÜZEL HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, İstanbul’da güzel havayı fırsat bildi. Turistler Sultanahmet Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridine akın etti. Her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan Sultanahmet Meydanı’nda turistler, Ayasofya Camisi ve Sultanahmet Camisi’ni de ziyaret etti. Taksim Meydanı tenhalığıyla dikkat çekerken, İstiklal Caddesi’nde ise turistler izin belgelerini gösterdikten sonra kalabalığıyla ünlü caddeyi gezdi. Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de turistlerin yanı sıra bazı vatandaşların da evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardığı gözlendi.

KIŞIN DENİZ KEYFİ



Antalya’nın Demre ilçesine gelen Rus turistler ise önce ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti’ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı’ndan yatla Kekova turuna çıkan Ruslar, yatın üstünde güneşin tadını çıkardı. Batık Kenti ve Simena Antik Kenti’ni gezdikten sonra, Hamidiye Koyu’ndan geçen yat, Gökkaya Koyu’nda yüzme molası verdi.

Hava sıcaklığının 14 derece, deniz suyu sıcaklığının 16-17 derece civarında olduğu koyda, bazı Rus turistler denize atladı. Denizden çıkınca da soğuk su ile duş alan turistler, ardından tekrar yata binerek, Aşıklar Mağarası’nı gezdi. Yat turu başladığı Çayağzı Limanı’nda sona erdi.